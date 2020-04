Lippens richt zich tot tweedeverblijvers: “Jullie zijn onze plus-inwoners en blijven welkom na de coronacrisis” Mathias Mariën

02 april 2020

16u25 16 Knokke-Heist Burgemeester Leopold Lippens (GBL) heeft een boodschap klaar voor de talrijke tweedeverblijvers die momenteel niet naar Knokke-Heist mogen afzakken. Heel wat van hen kregen de indruk dat ze in het algemeen niet meer welkom waren in de kustgemeente. “Maar wees gerust: onze plus-inwoners zijn niet alleen essentieel voor onze lokale economie, maar vormen sowieso de basis voor de welvaart en het welzijn van álle Knokke-Heistenaars”, zegt Lippens.

Dat tweedeverblijvers door de coronamaatregelen niet naar de kust mogen afzakken, is ondertussen al meer dan duidelijk gecommuniceerd. Toch kregen steeds meer tweedeverblijvers de indruk dat ze helemáál niet meer welkom zijn in Knokke-Heist.

Burgemeester Leopold Lippens wil hen daarom geruststellen. “Ik begrijp dat het voor onze tweedeverblijvers heel moeilijk is om te aanvaarden dat het momenteel verboden is om zich voor niet-essentiële verplaatsingen naar hun tweede thuis aan zee te begeven. Maar dat geldt evenzeer voor onze inwoners die bijvoorbeeld deze paasvakantie in de Ardennen willen vertoeven”, aldus Lippens.

In de watten leggen

“Eenmaal de federale coronamaatregelen versoepelen, zullen we onze tweedeverblijvers vanzelfsprekend opnieuw met open armen ontvangen. Zoals het een gastvrije badplaats past, bereiden het gemeentebestuur en onze talrijke dynamische ondernemers zich momenteel volop voor om onze bezoekers uit binnen- en buitenland weer maximaal in de watten te leggen.”

De graaf heeft daarnaast nog een extra boodschap voor hen. “Onze plus-inwoners zijn niet alleen essentieel voor onze lokale economie, maar vormen sowieso de basis voor de welvaart en het welzijn van álle Knokke-Heistenaars", zegt hij.

Eerder al maakte het gemeentebestuur 4 miljoen euro vrij om tweedeverblijvers een waardebon van 200 euro te geven als dank voor hun geduld.