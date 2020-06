Lippens ongerust over laksheid in Knokke-Heist: “Stellen vast dat heel wat mensen de coronaregels aan hun laars lappen” Mathias Mariën

24 juni 2020

14u24 8 Knokke-Heist De burgemeester van Knokke-Heist roept alle inwoners en bezoekers van zijn gemeente op om alle coronamaatregelen strikt na te leven. Nu het mooier weer wordt en het steeds drukker wordt in de badstad, stelt hij vast dat heel wat mensen de regels aan hun laars lappen.

“Als we geen afstand houden en mondmaskers dragen waar het moet, stevenen we regelrecht af op een nieuwe lockdown en dat zal catastrofaal zijn voor onze gezondheid en economie”, zegt Leopold Lippens. “Hoewel de regels al versoepeld zijn, mogen we niet vergeten dat het virus er nog steeds is”, gaat Lippens verder. Nu de winkels en horeca open zijn, wil het gemeentebestuur daarom nog eens oproepen om alle veiligheidsmaatregelen op te volgen die de lokale handelaars hebben voorzien. “Ze hebben enorm hun best gedaan om mensen opnieuw veilig te laten shoppen of genieten, maar heel wat mensen negeren de voorschriften. Dat getuigt van weinig respect tegenover de handelaars en het brengt bovendien gezondheidsrisico’s met zich mee”, zucht de burgemeester. “Het is ook nog steeds verboden om in groepen af te spreken die bestaan uit meer dan 10 personen. En het spreekt ondertussen voor zich dat je overal 1,5 m afstand moet houden en zo veel mogelijk je handen moet wassen. Als we ons samen aan de regels houden, kunnen we er nog een mooie zomer van maken."