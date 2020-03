Lippens maakt zich geen illusies: “In de zomer zal alles geannuleerd worden” Bart Huysentruyt

31 maart 2020

14u57 528 Knokke-Heist Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist maakt zich geen illusies. Hij raadt organisatoren van evenementen in zijn stad aan om er rekening mee te houden dat alles in de zomer geannuleerd zal worden. “Deze coronacrisis duurt een jaar”, zegt hij.



“Deze coronacrisis duurt een jaar, wie denkt dat juli en augustus gewone vakantiemaanden worden, is verkeerd bezig. Je moet de mensen niets wijsmaken. Er komen een pak overlijdens en faillissementen aan. Heel veel mensen gaan hun werk verliezen. Je moet daar realistisch in zijn.” Ook tweedeverblijvers zijn en blijven niet welkom in de kustgemeente, net als dagjestoeristen, zolang de coronamaatregelen gelden.

Het Vuurwerkfestival, de Zoute Grand Prix, het Cartoonfestival: al die evenementen staan op de helling in Knokke-Heist. “De Bouwunie West-Vlaanderen vraagt of ze uitzonderlijk deze zomer werken mag uitvoeren op onze Zeedijk. Maar die vraag is veel te voorbarig. Wie zegt dat de coronacrisis dan al voorbij is? Ik zie het somber in.”

