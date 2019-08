Exclusief voor abonnees Lippens is ‘decibeltoeristen’ beu in Knokke: “Geen dj’s meer welkom op het strand” Mathias Mariën

02 augustus 2019

05u00 10 Knokke-Heist De promilletoeristen hadden het vorig jaar al verkorven in Knokke, nu moeten ook de decibeltoeristen eraan geloven. Burgemeester Leopold Lippens weert de volledige maand augustus àlle dj’s van het strand nadat er de voorbije weken sprake was van overlast. Aanleiding is de ‘partycultuur’ die op bepaalde stranden zou heersen. Lippens zelf wil niet te diep ingaan op de feiten. “Ik heb iedereen nogmaals op hun plichten en de regels gewezen”, reageert de burgemeester.

Neen, voor een feestje moet je de komende weken niet op het strand van Knokke-Heist zijn. Uitbaters die in augustus een dj hadden geboekt moeten dat onherroepelijk annuleren – betaald of niet. Burgemeester Lippens riep donderdagochtend alle strandbarhouders samen en haalde volgens aanwezigen hard uit. Het verdict: in augustus komt er geen enkele dj op het strand.

