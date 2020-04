Lippens doet het dan toch: alle grote evenementen in Knokke-Heist geschrapt tot 31 augustus Mathias Mariën

03 april 2020

18u11 0 Knokke-Heist Alle grote evenementen in Knokke-Heist worden tot 31 augustus geschrapt, dat heeft burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) samen met het schepencollege officieel beslist. Voor kleinere evenementen wordt geval per geval bekeken of ze kunnen plaatsvinden, eventueel op een alternatieve manier. “Ook zonder evenementen zal het, als de maatregelen worden opgegeven, nog de moeite zijn om naar onze kustgemeente te komen”, belooft Lippens.

Eerder deze week liet burgemeester Lippens al verstaan dat de kans klein was dat er deze zomer grote evenementen worden georganiseerd in Knokke-Heist. Nu is de kogel ook officieel door de kerk. “Met deze uitzonderlijke maatregel willen we de gezondheid van onze inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers boven alles plaatsen. Het organiseren van massa-evenementen tijdens deze pandemie zou onverantwoord zijn", zegt het gemeentebestuur.

Het nu al schrappen van alle grote events tot 31 augustus, heeft volgens de burgemeester verschillende voordelen. “Er is nu al duidelijkheid voor de betrokken organisatoren, die kunnen zich ruim op tijd focussen op een eventueel volgende editie in 2021. Zij kunnen ook nu al vragen om hun overeenkomst met een jaar te verlengen”, zegt Lippens. Daarnaast is er uitsluitsel over de kleinere indoor- en outdoor activiteiten tijdens de zomermaanden. Wanneer de federale maatregelen het toelaten, zal de gemeente beslissen of sommige kleinere evenementen nog kunnen plaatsvinden.

Afwachten vanaf september

Bij enkele evenementen zal bekeken worden of er een alternatieve manier mogelijk is om het toch te organiseren. Het Cartoonfestival bijvoorbeeld gaat niet door in zijn traditionele vorm, maar zal wellicht een outdoor-variant krijgen met een parcours met cartoonspots. De organisatie- en communicatiebudgetten van de afgelaste eigen evenementen zal de gemeente investeren om de lokale economie na deze crisis er opnieuw bovenop te helpen. “Ondertussen werken we verder een herstelplan uit om de lokale economie na de crisis volop te ondersteunen. Er is nu ook voldoende tijd om de marketing- en communicatieplannen aan te passen aan de nieuwe situatie. Voor grote evenementen vanaf september zullen we afwachten hoe de situatie evolueert en later beslissen”, zegt het gemeentebestuur nog.

Heel wat externe organisatoren hadden ondertussen zelf al besloten dat het onverstandig of onhaalbaar zou zijn om dit jaar nog een evenement op poten te zetten, waaronder Mise en Plage, Beneladiestour en Ramskapellefeesten. De 100km-run voor Kom op tegen Kanker wordt verzet naar 21 maart 2021. Verdwijnen nog van de kalender: Knokke Hippique, Nacht van het Zoute, La Nuit de la Tentation, Paradisco en Parkies. De beslissing betekent ook dat de gemeente een aantal eigen organisaties zal schrappen, zoals het Vuurwerkfestival, Kneistival, Knokke-Heist Zingt en Kaboem. Kleinere evenementen kunnen dus eventueel wel als federale regering dit toelaat. Dat geldt ook voor markten, braderies en wijkfeesten. Voor de grote publieksevenementen in het najaar zoals bijvoorbeeld de Realty vastgoedbeurs, de Zwintriathlon/Halve Triatlon of de Zoute Grand Prix zal het college zoals aangegeven later beslissen en afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt.

Genoeg troeven voor de zomer

“Eenmaal de federale coronamaatregelen versoepelen, zal Knokke-Heist iedereen vanzelfsprekend opnieuw met open armen ontvangen”, zegt burgemeester Lippens. “Zoals het een gastvrije badplaats past, bereiden we ons samen met de talrijke dynamische ondernemers momenteel volop voor om bezoekers uit binnen- en buitenland weer maximaal in de watten te leggen.” Knokke-Heist hoopt dat iedereen weer snel kan genieten van het goede beleven in de kustgemeente. Mensen zullen in eerste instantie terugkomen voor de rust, het strand, de natuur en alle andere uitzonderlijke troeven zoals kunst, shoppen en gastronomie. “Ook zonder evenementen zal het dus deze zomer de moeite zijn om in Knokke-Heist te vertoeven”, geeft het gemeentebestuur nog mee. “Maar nu is het vooral belangrijk dat iedereen strikt de maatregelen naleeft en goed voor zichzelf en elkaar zorgt.”