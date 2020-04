Lions Club Damme-Zwin zamelt laptops en tablets in voor kansarme jongeren Mathias Mariën

08 april 2020

09u38 0 Knokke-Heist Verschillende jongeren in Knokke-Heist kunnen moeilijk thuisonderwijs volgen via de digitale instructie van school. Dat blijkt uit een rondvraag bij de zorgcoördinatoren van de scholen en met enkele ouders en kinderen.

Dit komt omdat ze niet beschikken over een computer en/ of internetverbinding of omdat er slechts 1 pc/ tablet beschikbaar is in een groot gezin met schoolgaande jeugd. Lions Club Damme-Zwin is daarom op zoek naar laptops of tablets. “Dit mogen gerust ook gebruikte toestellen zijn. Al deze apparatuur zal de serviceclub aan Spelotheek De Wip bezorgen die het dan verder zal verdelen onder Knokke-Heistse gezinnen die er nood aan hebben”, zegt de verantwoordelijke. Spelotheek De Wip biedt reeds vele jaren gratis huiswerkondersteuning aan aan een 100-tal kinderen en jongeren, die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Na schooltijd kunnen ze 2 keer per week bij hen terecht voor de nodige begeleiding. Met behulp van een 60-tal vrijwilligers scheppen ze een huiswerkvriendelijk klimaat en creëren ze de randvoorwaarden (schrijfgerief, didactisch materiaal, computers, tablets, printers en WIFI) om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden bij het maken van hun huistaken en instuderen van hun lessen.

Kan je De Wip uit de nood helpen? Neem gerust contact met Lions CLub Damme-Zwin via secretaris Frans Lammens, Bronlaan 67, 8300 Knokke-Heist, op het nummer 050 61 32 10 of mailen naar frans.lammens@outlook.com.