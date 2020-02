Limburgs bedrijf ontwerpt houten logo als eerbetoon aan overleden politiehonden Mathias Mariën

05 februari 2020

06u41 0 Knokke-Heist Een bedrijf uit Bilzen heeft een houten politielogo met hondenkop vervaardigd als eerbetoon aan Dragon en Blue, de politiehonden die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een verkeersongeval.

WoodStore is een relatief nieuw bedrijf dat voorwerpen, letters en logo’s freest in hout. Enkele weken geleden plaatste de getroffen hondengeleider er toevallig een bestelling Niet toevallig, aangezien politiediensten uit heel Vlaanderen het bedrijfje ondertussen kennen. Toen ze bij het bedrijf in Limburg het nieuws vernamen, wisten ze meteen dat het om dezelfde man ging. “Daarop besloten we om een nieuw logo te maken bij wijze van eerbetoon", zegt Francois Wijnen, zelf hoofdinspecteur op rust. Concreet maakte WoodStore een politielogo met hondenkop, met daaronder R.I.P 2/2/2020 gefreesd, alsook de namen van Drago en Blue. “Het is onze manier om ons medeleven te betuigen aan het getroffen korps en de hondengeleider”, klinkt het.