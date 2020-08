Lieselot Vanroose brengt Somethin’ Sweet and Hot op het Van Bunnenplein Mathias Mariën

22 augustus 2020

09u34 0 Knokke-Heist Op zondag 23 augustus om 11 uur brengt jazz-zangeres Lieselot Vanroose, begeleid door piano en saxofoon een jazzy aperitiefconcert op het Van Bunnenplein.

Met het repertoire Somethin’ Sweet & Hot brengt Lieselot populaire jazz standards van swingend zwoel naar ontroerend zoet. Dit gratis aperitiefconcert kun je comfortabel en coronaproof beluisteren en bekijken vanop de terrassen van de plaatselijke horecazaken.

Lieselot Vanroose legde in 2014 in een overvolle Hotsy Totsy haar eindexamen af van haar 4-jaar lange studies aan de Jazz Studio in Antwerpen. Vanroose, een West-Vlaamse die als onderwijzeres in Gent bleef hangen zong onder meer bij de Groovy Sisters, maar wou toch iets meer doen met de muziek die ze in haar had. En dus ging ze halftijds werken om de opleiding te kunnen volgen. Sindsdien treedt ze regelmatig op in diverse jazzclubs en geeft ze als zangcoach ook les aan jong zangtalent.