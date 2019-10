Exclusief voor abonnees Leopold Lippens praat aan de vooravond van zijn feest: “Nationale politiek? Veel blabla, maar weinig realisaties” Mathias Mariën

25 oktober 2019

14u41 0 Knokke-Heist “De nationale politiek? Niks voor mij. Wat gebeurt daar? Veel blabla, maar voor de rest…” Aan de vooravond van zijn grote viering blijft Leopold Lippens (78), 40 jaar burgemeester van Knokke-Heist, zijn heerlijke zelve. Direct en onverstoorbaar. “Dat feest had voor mij niet gemoeten, maar eerlijk is eerlijk: ik ben iedereen wel enorm dankbaar”, vertelt Lippens, die nog niet aan stoppen denkt. “Misschien ga jij wel eerder met pensioen dan ik.”

Neen, een gesprek met Leopold Lippens verveelt nooit. Zaterdagmiddag wordt een groot volksfeest georganiseerd en als de weergoden de graaf gunstig gezind zijn, worden duizenden inwoners van ‘zijn’ Knokke-Heist verwacht. Een volksfeest inclusief afterparty voor de man die de voorbije 40 jaar Knokke-Heist maakte tot de mondaine kustplaats die ze vandaag is. Een politieke kleur heeft hij al die jaren niet ingenomen. Een christelijke liberaal, omschreef hij zichzelf ooit. Doorheen die 40 jaar was enige animo nooit veraf met de graaf in de buurt. “Maak daar maar 50 jaar van, hé. Ik ben eigenlijk in 1969 met politiek begonnen. Al was het de eerste jaren als schepen”, zet Lippens meteen de puntjes op de i.

