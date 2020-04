Lenteconcert Koninklijke Harmonie St.- Cecilia Heist geannuleerd: tickets worden terugbetaald Mathias Mariën

08 april 2020

09u51 0 Knokke-Heist Naar aanleiding van de coronamaatregelen ziet het bestuur van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia zich genoodzaakt het Lenteconcert van 24 en 25 april af te gelasten. De toegangstickets worden terugbetaald, zowel door de penningmeester als in CC Scharpoord.

Het Cultuurcentrum in Knokke-Heist is momenteel voor het publiek gesloten maar is telefonisch en elektronisch te bereiken is op het nummer 050 630 43 of via mail op cc.ticket@knokke-heist.be. “Wegens de steeds wijzigende regelgeving kunnen we voorlopig geen beslissingen nemen” legt voorzitter Danny Lannoy uit. “De harmonie kijkt uit wanneer opnieuw kan gerepeteerd worden en of al dan niet andere geplande optredens kunnen doorgaan. De nodige info en communicatie volgen op latere datum.”