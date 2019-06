Legendarisch wafelhuis Marie Siska blaast 100 kaarsjes uit en lanceert fotoboek: “Trots dat ik droom van mijn grootmoeder kon waarmaken” Mathias Mariën

04 juni 2019

16u29 0 Knokke-Heist Marie Siska in Knokke bestaat 100 jaar en brengt speciaal voor de verjaardag een fotoboek op de markt over de evolutie van een traditioneel wafelhuis naar moderne tearoom/restaurant/hotel. De zaak is al drie generaties eigendom van de familie Dossche. Aan stoppen denken ze nog lang niet. “100 jaar geleden had mijn grootmoeder een droom. Jammer genoeg heeft ze niet lang genoeg geleefd om de zaak te zien groeien. Met mijn dochter is de opvolging wel al verzekerd”, zegt kleinzoon en huidig zaakvoerder Stefan Dossche.

De wafels van Marie Siska zijn bekend tot buiten de landgrenzen. Toch kostte het de familie Dossche heel wat werk om de zaak uit te bouwen tot het succes die het vandaag is. Grootmoeder Marie stampte het wafelhuis in 1919 samen met haar Nederlandse echtgenoot uit de grond en zag meteen het potentieel. 100 jaar en drie generaties later staat kleinzoon Stefan Dossche aan het roer van het legendarische wafelhuis dat ondertussen is uitgebreid met een restaurant én hotel. “Samen met mijn vrouw nam ik de zaak in 1987 over van mijn eigen ouders. Evident was dat zeker niet. We wilden de ziel van Marie Siska bewaren, maar tegelijk moderniseren. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot het grootste wafelhuis ter wereld. Ik ben enorm blij dat ik de droom van mijn grootmoeder kon realiseren.”

Nieuwe wafelbakkerij

Op drukke zomerdagen gaan er tot 1.000 wafels pér dag de deur uit. Dat de familie Dossche voortdurend toekijkt op de kwaliteit, bewijst de recente investering in een nieuwe wafelbakkerij. De vorige dateerde uit 1958 en was op zich nog perfect bruikbaar, maar toen Stefan hoorde dat de kwaliteit van zijn wafels nóg zou stijgen, besloot hij meteen tot actie over te gaan. “Eerlijk? Ik had nooit gedacht dat het haalbaar zou zijn, maar onze wafels zijn echt nog lekkerder geworden. Mijn grootmoeder zou trots geweest zijn. Jammer genoeg heeft ze niet lang genoeg geleefd om de zaak te zien groeien”, zegt Stefan.

De man is duidelijk trots op zijn zaak en het 100-jarige bestaan. Om die verjaardag te vieren, brengt Marie Siska een fotoboek op de markt. In het boek staan heel wat foto’s uit de oude doos die een eerbetoon vormen aan de grootouders en ouders van Stefan. “Het waren eigenlijk onze klanten die wezen op het feit dat we al zo lang bestonden. Zij gaan óók over generaties en zijn dus heel erg vertrouwd met ons concept. Het leek mij op zich een fantastisch idee om iets speciaals te doen, met het fotoboek als resultaat”, straalt Dossche.

Dankzij kinderen

Met het 100-jarig bestaan is het einde voor het legendarische wafelhuis nog lang niet in zicht. Dochter Marie-Julie staat nu al bijna dagelijks mee in de zaak en is vast van plan het succes verder te zetten. De pijlers van het succes zullen daarbij dezelfde blijven – inclusief reusachtig speelplein voor de allerkleinsten. “Zij vormen eigenlijk de basis van het succes. Kinderen zullen er altijd zijn”, glimlacht Stefan Dossche.

Het fotoboek is gratis verkrijgbaar voor klanten van Marie Siska.