Leden vzw Brick by Brick wandelen 50 kilometer langs Belgische kust voor het goede doel

01 september 2020

13u21 0 Knokke-Heist De leden van vzw Brick by Brick hebben meer dan 50 kilometer gewandeld voor het goede doel.

Omdat de Belgian Coast Walk dit jaar niet kon doorgaan en om de trainingen niet voor niets geweest te laten zijn, beslisten Elke De Bree, Johan Landuyt, Ronny Wenmaekers, Annick Pintelon en Rik De Bree van vzw Brick by Brick om hun eigen, ingekorte versie van de Coast Walk te stappen. Op die manier probeerden ze geld op te halen voor de vzw Bick by Brick en zo wordt ook het project ‘Toontjeshuis Moerkerke’ gesteund. Het gezelschap koos voor een gevarieerd traject en vertrokken ‘s ochtends vroeg in De Panne. Zo’n 12 uur later zat hun tocht erop.

De opbrengst van deze actie staat nog niet vast, omdat stortingen nog steeds mogelijk zijn. Dat kan via https://www.gofundme.com/f/brick-by-brick-coast-walk.

Brick by Brick is een vzw die ondertussen vier jaar geleden opgericht werd. De vereniging kwam tot stand toen familie en vrienden van de kleine Briek Torresan uit Knokke-heist iets terug wilden doen voor de instanties die hem vooruit hielpen. Briek werd geboren met een zeldzame chromosomale afwijking, waardoor hij een mentale en fysieke beperking heeft.

Vier jaar later wil Brick By Brick graag ‘Toontjeshuizen Moerkerke’ steunen, een woonproject voor kinderen met een beperking, waar Briek later zelf waarschijnlijk zijn intrek zal nemen.