Lamsoor zorgt voor bloementapijt in het Zwin Natuur Park Mathias Mariën

20 juli 2020

12u12 6 Knokke-Heist Lamsoor, ook wel de ‘zwinneblomme’ genoemd in de volksmond, staat momenteel in bloei in de Zwinvlakte van het Zwin Natuur Park. Deze plant is typisch voor de schorren van de Zwinvlakte en vormt gedurende enkele weken, tot half augustus ongeveer, een groot paars bloementapijt.

Lamsoor is een plant uit de familie van de strandkruiden en dankt de naam aan de vorm van de bladeren. Lamsoor kan opgenomen zouten van het zeewater terug afscheiden en gedijt op die manier in het zoute zeemilieu. De meeste planten die in zo’n milieu gedijen, zijn schaars en grijsblauw van kleur. Lamsoor daarentegen, heeft een lichtpaarse gloed. De plant bloeit één keer per jaar en is een echte publiekstrekker die veelvuldig gefotografeerd wordt door de bezoekers van het Zwin Natuur Park. Het paarse tapijt zorgt jaarlijks voor unieke beelden.

Fotowedstrijd

Nog tot 15 augustus loopt in het Zwin Natuur Park een fotografiewedstrijd. Er zijn mooie prijzen te winnen en de beste foto’s zullen deel uitmaken van de najaarstentoontstelling ‘Het Zwin inspireert’. Alle voorwaarden om deel te nemen zijn terug te vinden op de website.

De hele zomer staan ook extra gidsen in de kijkhut en aan de Swarovskikijker met uitzicht op de Zwinvlakte. De Zwingidsen geven de bezoekers meer uitleg over het natuurgebied en de ‘zwinneblomme’.