Lakeside Paradise zoekt enthousiaste volleyballers Mathias Mariën

27 mei 2019

10u04 0 Knokke-Heist Het Lakeside Paradise Volleyteam uit Knokke-Heist is op zoek naar nieuwe spelers. De ploeg bestaat momenteel nog uit zeven kernspelers, wat te weinig is om een seizoen rond te maken. Dus zoekt de ploeg naar nieuwe spelers die enige notie hebben van zaalvolleybal en ‘s winters een toffe en sportieve maandagavond willen meemaken.

Kandidaten kunnen mailen naar info@surfersparadise.be. Deelname is volledig gratis en de uitrusting alsook de verplaatsingen worden door de club voorzien.Surfers Paradise organiseerde 10 jaar lang de finales van de Belgische kampioenschappen beachvolleybal. Doordat het strand op die momenten uit zijn voegen barstte en de parking van de oude Swimming Pool verdween, werd het event eerst verplaatst tot voor het Casino en daarna Meerlaan. Tegenwoordig vindt het BK beachvolley plaats op het strand aan het Heldenplein in Heist.

Geschiedenis

Omdat er in die tijd veel surfers naar de volleybal grepen op surfloze momenten, werd in 1993 na het beachvolleyseizoen beslist om van start te gaan met een eigen zaalvolleybalteam. De matchen worden telkens gespeeld op maandagavond. Thuiswedstrijden om 20 uur in de Stormmeeuw, uitwedstrijden omgeving Brugge om 21 uur. De competitie loopt van september tot en met maart. Enkele jaren geleden sloeg de vergrijzing toe en fuseerde de ploeg met het eveneens in spelersnood verkerende Matuvu. Vanaf toen werd aangetreden in derde reeks onder de naam ‘Lakeside Paradise Volleyteam’.