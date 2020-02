Lakeside Paradise haalt wereldtop wakeboarden naar Knokke-Heist Mathias Mariën

28 februari 2020

15u46 0 Knokke-Heist Op zaterdag 4 en zondag 5 april organiseert Lakeside Paradise de ‘Lakeside Paradise Cold Water Classic’ in samenwerking met het gemeentebestuur Knokke-Heist en Red Bull. “Het wordt een 4-sterrenwedstrijd, wat betekent dat het een World Cup-manche is. Enkel het EK en het WK zijn hoger genoteerd”, zegt Frank Vanleenhove enthousiast.

Momenteel zijn er reeds 55 riders ingeschreven, met 10 verschillende nationaliteiten. Riders uit de USA, Israel, Polen en uiteraard ook België. “Het is belangrijk dat onze eigen jeugd en lokale wakeboarders hun kansen kunnen wagen”, zegt Frank Vanleenhove. De bedoeling van een 4-sterrenwedstrijd is om punten te scoren om een kwalificatie voor EK of WK af te dwingen. De Cold Water Classic is de allereerste wedstrijd, en eveneens start van het nieuwe seizoen. Voor deze wedstrijd wordt ‘equal prize money’ gehanteerd. Dat wil zeggen dat de prijzenpot van 5.000 euro gelijk verdeeld wordt onder de deelnemende dames en heren. Bij de heren is de top 4 van de wereld al zeker aanwezig.

Internationale aandacht

De wedstrijdleiding is in handen van de IWWF (International Wakeboarding & Waterski Federation) Er wordt speciaal voor de wedstrijd een 7-koppige internationale jury ingevlogen. “De wedstrijd wordt internationaal gevolgd, en zal heel wat pers en kijklustigen op de been brengen vanwege het gegarandeerd spektakel”, zegt Vanleenhove. Momenteel staat er geen enkele andere 4-sterrenwedstrijd op de kalender van 2020.

De toegang voor toeschouwers is gratis. Toeschouwers zullen kunnen plaatsnemen rondom het meer op speciaal voorziene tribunes aan de waterkant. Op een reuze-led scherm kunnen de resultaten gevolgd worden. Op zaterdagavond is er de ‘Cold Water Party’ met DJ Gio waar alle riders hun opwachting maken en waar iedereen welkom is. Ook daar is de toegang gratis.