Laatste zomerse aperitiefconcert op Van Bunnenplein met Brassband Leieland Mathias Mariën

28 augustus 2020

Op zondag 30 augustus kunnen de inwoners van Knokke-Heist voor de laatste keer genieten van een aperitiefconcert op het Van Bunnenplein.

Daar maakt Brassband Leieland vanaf 11 uur zijn opwachting met heerlijke jazzmuziek op koperblazers. Brass Band Leieland staat onder de deskundige leiding van Sam Werbrouck. De leden van Leieland zijn koperblaasliefhebbers van het zuiverste water: nagenoeg iedereen combineert zijn of haar lidmaatschap bij een fanfare of harmonieorkest uit de Zuid-West-Vlaamse regio met een vast zitje in Brass Band Leieland. De gedrevenheid en de vakkennis van de dirigent en het aanstekelijke enthousiasme van zijn muzikanten staan garant voor succesvolle en gesmaakte optredens.