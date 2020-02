Laatste kans voor koppels om deel te nemen aan romantische uitdaging op strand van Knokke-Heist Mathias Mariën

10 februari 2020

11u17 0 Knokke-Heist Op zondag 16 februari gaan geliefden en vrienden als duo de uitdaging aan om samen 14 km te lopen en te fietsen op het strand van Knokke-Heist. Een ontspannende tocht met zand tussen de tenen, de haren in de wind, een verrassend snuifje urban trail, een inspirerend snaartje klassiek en een praktische proef als extra pigment.

Er is één iemand van het duo die loopt en één iemand van het duo die fietst met een mountainbike. Wisselen van functie is toegestaan. Elk duo heeft een verplichte gezamenlijke doortocht op twee controlepunten en aan de aankomst. Het wedstrijdsecretariaat is gelegen in turnzaal van het Sint-Bernardusinstituut dat voor de gelegenheid omgetoverd is tot een romantische Valentijnssetting met sfeervolle verlichting, bar en muziekoptreden. De start van deze amoureuze belevenis is voorzien om 11 uur op het grasveld van het Sint-Bernardusinstituut.

Online inschrijven is nog tot dinsdag 11 februari mogelijk via www.lovebikeandrun.be