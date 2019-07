Laatste kans om vooraf in te schrijven voor strandloop MMB

27 juli 2019

07u40 0 Knokke-Heist Nog tot maandag 29 juli kun je je vooraf inschrijven voor de strandloop (2, 5 of 10 km) op vrijdag 2 augustus in Heist.

De kidsloop over 2 km start om 18.45 uur. Het startschot van de 5 en 10 km wordt om 19.30 uur gegeven. Start en aankomst situeren zich vlakbij het sportstrand van Heist ter hoogte van de Kardinaal Mercierstraat.

Vooraf inschrijven en automatisch betalen kost slechts 3 euro (2 euro voor 2 km). Door je vooraf in te schrijven, kan je de dag zelf files vermijden en vlot je materiaal ophalen bij de balie van de voorinschrijvingen. Je kan ook nog vanaf 18 uur tot 18.40 uur (voor de 2 km) en tot 19.15 uur (voor 5 & 10 km) ter plaatse inschrijven voor 5 euro (3 euro voor 2 km).

Inbegrepen in het inschrijvingsgeld zit elektronische tijdsregistratie (5 & 10 km), een verzekering, een borstnummer, een drankje en een aandenken. De eerste 3 op elke afstand worden gehuldigd. Er is geen prijzengeld voorzien. Elke deelnemer is verplicht het ontvangen borstnummer op de borst te dragen. Op de achterzijde van dit borstnummer is de mogelijkheid voorzien om persoonlijke gegevens in te vullen. De sportdienst raadt iedereen aan om dit te doen. Zo kunnen de hulpdiensten sneller en efficiënter optreden in het geval er zich een medisch probleem zou stellen.

Er zijn kleedkamers en een gratis vestiaire aanwezig op het strand. De mogelijkheid bestaat om achteraf te douchen in sportcentrum Laguna, Krommedijk 32, in Heist.

Voor meer info en online inschrijven: http://sport.knokke-heist.be/strandloop_Heist