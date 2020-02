Kustgemeenten helemaal klaar voor carnaval: Filip Bieze eerste keizer sinds 2004 in Heist Mathias Mariën

12u03 0 Knokke-Heist Na zestien jaar heeft Carnaval Heist opnieuw een keizer. Filip Bieze werd voor de derde keer op rij verkozen tot prins carnaval en krijgt daardoor automatisch de titel. Het is pas de vierde keer in de geschiedenis dat iemand zich keizer mag noemen. “Na drie jaar campagne voeren is dit een enorme ontlading”, zegt Filip.

De derde campagne van Filip Bienstman (47) alias Bieze I was al van bij aanvang geen gewone. Wie in Heist drie keer verkozen wordt tot prins carnaval, krijgt automatisch de keizerstitel. De laatste keizer, Olivier Bodyn, dateert al uit 2004. Na zestien jaar is er dus eindelijk een opvolger. “Het gaat puur om de eer. Met die titel ben je eigenlijk een beetje onsterfelijk in Heist”, klinkt het bij de carnavalisten. Nochtans kreeg Bieze het de voorbije maanden niet cadeau. Om keizer te worden, moest hij kandidaat Michel 2.0 verslaan. Die pakte eerder al uit met een opmerkelijk initiatief: hij koos als man voor een jonker in plaats van een roosje. Bieze kon voor het derde jaar op rij rekenen op een roosje, Françoise.

Wit pak

“De concurrentie was inderdaad groot, maar dat zijn juist de mooiste om te winnen”, glundert Bienstman, die de titel dit weekend stevig vierde met zijn volledige achterban. Tijdens zijn campagne kreeg de 47-jarige dan ook heel wat steun van vrienden en familie. Toen schepen Jan Morbee (GBL) de winnaar op het prinsenbal aanduidde, viel er dan ook een serieuze last van Filips schouders. “Na drie jaar campagne voeren is dit een enorme ontlading. Als je twee keer prins carnaval bent geworden, wil je automatisch voor de keizerstitel gaan", zegt hij. Zeker van de overwinning was hij op voorhand niet, maar toch liet Bieze al zijn maten opnemen voor het bijpassende keizerskostuum - traditioneel volledig in het wit. Of hij iets speciaals zal doen tijdens carnaval, staat nog niet vast. “Ik blijf in de eerste plaats gewoon mezelf. De rest moeten we allemaal nog eens rustig bespreken”, blijft Filip bescheiden. Tijdens het prinsenbal werd ook de volgorde van de zondagstoet bepaald. Knokke-Heist lijkt zo helemaal klaar voor de vierdaagse tussen 22 en 25 februari.

Geen concurrentie in Blankenberge

Ook in Blankenberge, die andere kustgemeente waar carnaval een groot feest is, werd afgelopen weekend prins carnaval verkozen. Daar was er van spanning echter geen sprake aangezien er maar één kandidaat was. Joric Ongena bleef desondanks campagne voeren en kreeg zaterdagavond officieel de titel van prins Joric I.