Kust maakt zich op voor drukke zomer met kleurcodes: “4 op 10 Belgen plant daguitstap naar zee” Mathias Mariën

26 juni 2020

13u09 0 Knokke-Heist Drie kustgemeenten plaatsen géén sensoren die deze zomer de drukte op de zeedijken en winkelstraten moeten meten. Blankenberge, Oostende en Middelkerke stellen dat ze hun eigen telsysteem hebben en springen daarom niet mee op de kar. Toch stelt provinciebedrijf Westtoer dat de kust helemaal klaar is voor de zomer. “Mensen moeten zich veilig voelen. We willen de vakantiegangers adviseren op welk moment en op welke plaats ze optimaal van de zomers sfeer kunnen genieten", zegt voorzitter Sabien Lahaye-Battheu.

Dat ze aan de kust alles op alles zetten om vakantie in eigen land te promoten, blijkt uit de reclamecampagne die is gestart. Zowel op radio, televisie als in de kranten wordt de kust aangeprezen als dé ideale vakantiebestemming. “Alles wijst erop dat de kust nog steeds een topbestemming is in het hoofd van de Belg”, zegt Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer. “Uit een peiling blijkt dat vier op de tien Belgen een daguitstap naar zee plant. Recent onderzoek toont bovendien aan dat de helft van onze landgenoten een kustbestemming verkiest voor hun zomervakantie."

Drukte monitoren

Eén van de grote uitdagingen deze zomer wordt ongetwijfeld om het volk te monitoren én te spreiden. Westtoer en de kustgemeenten hanteren daarvoor drie instrumenten. “Mobiele telefoondata brengen permanent de situatie in elke badplaats in kaart”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer. “Elke zone krijgt een kleur van lichtgroen tot oranje, afhankelijk van drukte. Het publiek zal dat ook live kunnen volgen op www.dekuste.be." Daarnaast worden op de zeedijken en in winkelstraten 130 sensoren geplaatst die ook daar de drukte kunnen meten. Opvallend: Blankenberge, Middelkerke en Oostende besloten zich niet aan te sluiten op dat systeem omdat ze al hun eigen telsysteem hebben. Tot slot wordt via een bevraging bij de bezoekers op de kustwebsite een inschatting gemaakt voor de komende dagen. “Mensen moeten zich veilig voelen. We willen de vakantiegangers adviseren op welk moment en op welke plaats ze optimaal van de zomers sfeer kunnen genieten”, besluit Sabien Lahaye-Battheu.