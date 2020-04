Kunstwerk van 95.000 euro wordt hersteld en onderzocht op verborgen gebreken Mathias Mariën

29 april 2020

08u07 0 Knokke-Heist Volgende week wordt gestart met herstellingswerken aan het kunstwerk Beach Castle op het Maurice Lippensplein in Knokke-Heist. Dat gebeurt op vraagt van het gemeentebestuur omdat het werk gebreken vertoonde. Omwille van de coronamaatregelen wordt het werk in twee fases uitgevoerd.

In 2018 kocht de gemeente Knokke-Heist het kunstwerk Beach Castle van de Franse kunstenaar Jean-François Fourtou naar aanleiding van Beaufort ’18. Het werk kostte 95.000 euro, maar vertoonde zes maanden na plaatsing de eerste gebreken. De houten panelen zogen water op, waardoor de verf loskwam los. Begin 2019 werd Westtoer ingelicht over de problemen en beloofde het autonoom proviniciebedrijf om het kunstwerk te laten herstellen zodat het tien jaar reparatievrij zou blijven. Westtoer zou de werken coördineren en financieren. Eind 2019 werden offertes opgevraagd bij herstellers en in maart koos Westtoer uiteindelijk voor de firma Etoile Mecanique, een vertrouwde naam in de kunstwereld.

Verborgen gebreken

Omwille van de coronamaatregelen kunnen de reparaties niet in één keer uitgevoerd worden. In de week van 4 mei zullen de werken van de eerste fase uitgevoerd worden aan het kunstwerk. In die eerste fase worden de aangetaste platen van de onderste bouwlaag van het kunstwerk hersteld en vervangen door Okouméplaten. Tegelijkertijd zal men een grondig onderzoek uitvoeren naar eventuele verborgen gebreken die zouden kunnen optreden na verloop van tijd. Zo kan Etoile Mecanique in de tweede fase op de meest efficiënte manier de verdere constructie herstellen. In die fase, waarschijnlijk begin juni, wordt dan volgens de opgedane inzichten de rest van de constructie, met behulp van een hoogtewerker en hijskraantje, aangepakt. Ook een grondige reiniging en een verbetering van de afwatering en afdichting behoren tot hun opdracht. Het kunstwerk is ondertussen een vertrouwd beeld geworden bij het binnenrijden van de kustgemeente en is een absolute eyecatcher.