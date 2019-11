Kunstwerk met bekendste servet van kusthoreca wordt geveild voor goede doel: nu al bod van 4.000 euro Mathias Mariën

06 november 2019

18u27 1 Knokke-Heist Het bekende beschreven servet van het Blankenbergse restaurant Ten Doele maakt officieel deel uit van een kunstwerk. Sigurd Tanghe verwerkte het linnen exemplaar in een origineel werk dat geveild wordt voor het goede doel. Het hoogste bod staat nu al op 4.000 euro.

Begin september cijferden enkele klanten van het restaurant in Blankenberge hun rekening uit op een nieuw linnen servet. De uitbaatster deelde haar ongenoegen op Facebook en haalde er zo de krant mee. Het verhaal ging meteen viraal. Het bracht Ignace De Savoye uit Knokke-Heist, de beheerder van de Facebookgroep Unie Belgische Horeca, op het idee om iets met het servet te doen. Uiteindelijk werd het verwerkt in een kunstwerk van Sigurd Tanghe uit Knokke. Woensdagmiddag was de officiële voorstelling in zijn galerij op de Zeedijk 708. Bedoeling was dat het kunstwerk ongeveer 1.000 euro zou opleveren, maar het hoogste bod staat nu al op 4.000 euro. Het bedrag gaat integraal naar de vzw Awel, een organisatie die via verschillende media luistert naar jongeren met een verhaal, een probleem of gewoon nood hebben aan een babbel. Bieden kan nog tot 18 december 18 uur via een privé-bericht naar de Facebookpagina van Horeca met een Hart.