Kunstenaar Cedric Peers opent tijdelijke galerij in Dumortierlaan Mathias Mariën

31 mei 2020

09u22 0 Knokke-Heist Kunstenaar Cedric Peers opent op 13 juni een nieuwe kunstgalerij in de Dumortierlaan 35 in Knokke-Heist.

Over het concept van de nieuwe galerij ging veel denkwerk vooraf. Bedoeling is om opnieuw een beleving te creëren.” “60 jaar na het origineel door Andy Warhol herinterpreteer ik onder andere met Marilyn Monroe een van de meest iconische kunstwerken uit de pop-art cultuur”, zegt Cedric. Het wordt een tijdelijke pop-up tot september waar de kunstenaar zelf iedere dag zal aanwezig zijn. Er zal geen openingsevent plaatsvinden gezien de omstandigheden, maar iedereen is welkom op het tijdstip dat voor de bezoekers past. “Ik heb het geluk een ruimte gevonden te hebben van een 200 m² die toelaat de mensen te ontvangen met respect voor de afstandsregels en veiligheid”, aldus Cedric. Niet onbelangrijk: wie naar de galerij komt, zal dat veilig kunnen doen. De kunstenaar voorziet namelijk gratis mondmaskers.