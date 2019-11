Kunstenaar Cedric Peers mag logo van Dom Pérignon gebruiken na jarenlange procedureslag Mathias Mariën

07 november 2019

16u57 0 Knokke-Heist Kunstenaar Cedric Peers uit Knokke-Heist heeft van het benelux gerechtshof gelijk gekregen in zijn geschil met het wereldbekende champagnemerk Dom Pérignon. De artistieke vrijheid krijgt zo voorrang op de belangen van de eigenaar van een handelsmerk.

In september 2017 getuigde Cedric Peers in Het Laatste Nieuws over zijn rechtszaak. De kunstenaar verwijst vaak naar grote merken zoals Chanel, Louis Vuitton en dus ook Dom Pérignon. Sinds 2015 maakt hij kunstwerken met verwijzingen naar de beroemde champagnefles en hun kenmerkende logo: een schildje met dubbele boog bovenaan. Maar toen hij in 2015 ook een T-shirt en trui op de markt bracht met zijn creatie schoot dit bij de Fransen in het verkeerde keelgat. Ze stuurden Cedric aangetekende brieven met het beleefde verzoek onmiddellijk te stoppen met zijn creaties, zonder resultaat. Naar eigen zeggen probeerden Cedric en zijn advocaat Koen Vanzandweghe zelf verschillende malen om tot een overleg te komen, maar bleef dat zonder antwoord. Daarop stelde Dom Pérignon een rechtszaak in bij de burgerlijke rechtbank. Voor de handelsrechtbank van Brussel kreeg het Franse champagnemerk in eerste aanleg gelijk. Maar bij Dom Pérignon vonden ze dit niet genoeg. Het luxemerk stelde ook de kunst op doek van Cedric in vraag. De zaak kwam voor het Benelux gerechtshof, dat Cedric nu gelijk geeft. De rechtbank oordeelde dat Cedric als artiest een handelsmerk van iemand anders mag opnemen in zijn kunstwerken op voorwaarde dat het kunstwerk het oorspronkelijk resultaat is van een creatief ontwerpproces dat niet bedoeld is om het handelsmerk op zich of de eigenaar ervan te beschadigen.