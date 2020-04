Kunstbeurs Art Nocturne gaat deze zomer wél door, mits het nemen van de nodige maatregelen Mathias Mariën

30 april 2020

10u59 0 Knokke-Heist Terwijl evenement na evenement wordt geschrapt deze zomer, gaat kunstbeurs Art Nocturne in Knokke-Heist wél door. Aangezien het niet om een massa-evenement gaat, kan de organisatie de nodige maatregelen treffen om kunstliefhebbers veilig te laten genieten.

De 45ste editie van Art Nocturne gaat door van 8 tot en met 16 augustus in cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Een klein evenement kan het niet genoemd worden, aangezien er jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers een kijkje komen nemen. Maar die worden gespreid en de organisatie verzekert dat er ook een speciaal ticketsysteem zal komen. Bezoekers moeten een tijdslot reserveren zodat voldoende afstand gehouden kan worden.

Meer dan vijftig standhouders zullen in augustus hun opwachting maken. Aangezien Art Nocturne pas in augustus plaatsvindt, is de organisatie er ook van overtuigd dat het de eerste kunstbeurs wordt in de nabije toekomst.