Kruispunt Vlamingstraat met Kerkstraat afgesloten vanaf 6 januari Mathias Mariën

19 december 2019

14u20 0 Knokke-Heist Omwille van de aanleg van nutsleidingen is vanaf maandag 6 januari 2020 tot vrijdag 14 februari 2020 het kruispunt van de Vlamingstraat met de Kerkstraat in Knokke-Heist afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid vanaf de Heistlaan via de Elizabetlaan en de Vuurtorenstraat en vanaf de Kerkstraat via de Sint-Jozefstraat en Sint- Antoniusstraat naar de Heistlaan. In de Vlamingstraat is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Heistlaan en vanaf de Vuurtorenstraat tot aan de werfzone.