Kroonprinses Elisabeth verrast

bewoners Knoks wzc

met bemoedigend telefoontje Mathias Mariën

07 april 2020

08u28 13 Knokke-Heist Een aantal bewoners van het woonzorgcentrum de Noordhinder in Knokke-Heist hebben afgelopen weekend telefoon gekregen van kroonprinses Elisabeth.

Niemand minder dan kroonprinses Elisabeth belde dit weekend even met enkele bewoners van wzc de Noordhinder. “De bewoners waren goed voorbereid door ergotherapeute Fien Maelegheer en logopediste Stefanie Bevernage en zaten in spanning te wachten op het aangekondigde prinselijk telefoontje”, klinkt het bij het woonzorgcentrum.

“Groot was de verrassing toen het geen prinsen waren die contact opnamen, maar wel degelijk kroonprinses Elisabeth, hertogin van Brabant, in hoogsteigen persoon.” De prinses contacteerde het woonzorgcentrum via hoofdverpleger Pascal Brackman. Ze toonde haar belangstelling voor de leefwereld van de bewoners en doorbrak even de eenzaamheid.

Fiere bewoners

De kroonprinses informeerde ook naar de toestand van de residenten en luisterde naar hun ervaringen in het woonzorgcentrum. De oudjes vertelden een deel van hun levensverhaal, hun tevredenheid over de zorg en de zorgzaamheid van hun familieleden. “De bewoners waren fier om persoonlijk contact te hebben met de kroonprinses. Elisabeth wenste de bewoners het allerbeste en kreeg de hartelijke wederwensen voor haar en haar familie”, zeggen de verantwoordelijken.