Kortsluiting aan wasmachine veroorzaakt brand in appartement Siebe De Voogt

30 augustus 2020

16u28 24 Knokke-Heist Op de Zeedijk in Knokke-Heist is zondagmiddag even na 12 uur brand uitgebroken in een appartement. Een kortsluiting aan een wasmachine lag volgens de politie aan de oorzaak.

De brand ontstond in de berging van de getroffen flat. De brandweer snelde ter plaatse en had de situatie uiteindelijk snel onder controle. De schade bleef op die manier beperkt. Op het moment van de brand waren in het appartement twee bewoners aanwezig. Zij werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.