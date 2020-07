Koop eens een vintage motor op drie wielen: exclusieve pop-up opent in Knokke Mathias Mariën

12 juli 2020

10u32 0 Knokke-Heist Deze zomer zetten Vanderhall-dealers Leie Mobility Group uit Kortrijk en Lenoir uit Hasselt een pop-upstore op in Knokke op de Zeedijk 666.

Daar kan men tot eind augustus kennismaken met de Vanderhall-producten en enkele elektrische scooters van Edrive en Meijs.

Vanderhall Motor Works is een Amerikaanse bedrijf uit Utah en werd opgericht in 2010. Het bedrijf vervaardigt ‘handgemaakte’ autocycles of, anders gezegd, wagens op 3 wielen. Met hun vintage look roadsters combineert Vanderhall het snelheidsgevoel van een supercar met het vrijheidsgevoel van een motor.

Rijden in een Vanderhall is een unieke ervaring en speelt naadloos in op de mobiliteitsbehoefte van vandaag. Binnen het aanbod is er immers een volledig elektrisch aangedreven roadster met een range van maar liefst 320 km te verkrijgen. Bovendien is er een weekend met een exclusieve roadster te winnen. Surf naar www.vanderhall.be/wedstrijd voor meer info over deze wedstrijd.