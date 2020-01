Koop eens de volledige Lippenslaan: Knokke-Heist krijgt eigen Monopoly-versie Mathias Mariën

16 januari 2020

15u13 0 Knokke-Heist Wie altijd al droomde van een eigendom in het mondaine Knokke-Heist, heeft geluk. Vanaf juni staan zowat alle winkelstraten en bekende gebouwen er te koop. Althans, in de aangepaste versie van Monopoly. Het is de eerste kustgemeente die een eigen variant krijgt van het populaire gezelschapsspel. “Niet toevallig brengen we het spel uit in aanloop naar het zomerseizoen aan de kust”, zegt initiatiefnemer Pieter De Wulf. Voor de laatste stek op het bord kunnen inwoners zelf stemmen.

Wat hebben Brussel, Antwerpen, Mechelen, Brugge, Gent en Knokke-Heist gemeen? Vraag het aan de gemiddelde Vlaming en enkel in onwaarschijnlijke gevallen zal het antwoord ‘een aangepaste versie van Monopoly’ zijn. Toch krijgt de mondaine badplaats vanaf juni een eigen variant. De Lippenslaan, de Kustlaan, het Casino, het nieuwe AZ Zeno ... Stuk voor stuk staan ze te koop op het spelbord.

Veelzijdige gemeente

Het nieuwe spel wordt in België uitgegeven door het bedrijf Groep 24, maar dat moet de strikte instructies van de Amerikaanse spelgigant Hasbro volgen. In de Brusselse versie bijvoorbeeld is Manneken Pis gecensureerd en draagt het symbool van onze hoofdstad een zwembroekje. In Knokke-Heist stelden dergelijke problemen zich evenwel niet.

De keuze voor de kustgemeente bleek bovendien snel gemaakt. “Knokke-Heist is ongetwijfeld de meest veelzijdige gemeente aan de Belgische kust. Zee en strand wordt er aangevuld met kunst, cultuur en een bruisende sfeer. Monopoly Knokke-Heist is dé ideale manier om de gemeente op een andere manier te (her)ontdekken”, zegt Pieter De Wulf, zaakvoerder van Groep 24. Op het spelbord zullen niet alleen de bekendste straten en klassiekers zoals het gemeentehuis te zien zijn, maar is ook een uitstap richting het Zwin Natuur Park een mogelijkheid. Nog opvallend: toekomstige projecten zullen er nu al te koop zijn. Denk daarbij aan het nieuwe vastgoedproject op het Maes en Boereboomplein. “Deze Monopoly-editie neemt je mee naar al het moois dat Knokke-Heist te bieden heeft”, klinkt het enthousiast.

Nog één plaats over

In andere steden gaan de Monopoly-versies vlot over de toonbank. Hoewel Knokke-Heist een relatief beperkt aantal inwoners heeft, is het vertrouwen groot dat ook dit exemplaar succes zal hebben. “Niet toevallig brengen we het spel uit vlak voor het drukke zomerseizoen aan de kust”, aldus De Wulf.

De inwoners kunnen het bord bovendien nog mee invullen. Er is één locatie die nog niet bepaald is. Elke inwoner kan stemmen op één locatie uit Knokke-Heist via de link www.monopolyknokkeheist.be.

Mogelijkheden zijn onder andere het trainingskamp van Club Brugge, het Lichtkunstfestival, de Royal Zoute Tennisclub en het For Freedom Museum. Stemmen kan nog tot 23 januari.

Het spel (kostprijs: 50 euro) bestellen kan nu al via www.monopolyknokkeheist.be.