Komende week tot 30 graden, maar wie in zee zwemt, riskeert GAS-boete

“Pas vanaf volgende zaterdag redders op het strand” Mathias Mariën

20 juni 2020

10u04 256 Knokke-Heist Het wordt komende week tot 30 graden, maar redders aan zee zullen er voor het weekend nog niet te zien zijn. “De kustburgemeesters hebben gezamenlijk beslist om alle posten tegelijkertijd te openen op 27 juni. Op die manier willen ze het toerisme spreiden over de volledige kust”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.



Wie de komende week zin heeft in een verfrissende duik, kan dat niet doen in de Noordzee. Hoewel de temperaturen oplopen tot 30 graden, is het nog steeds verboden om te zwemmen in zee. Pas vanaf volgende zaterdag is het toegelaten omdat er dan opnieuw redders op de stranden te vinden zijn. Pootjebaden mag uiteraard wel, maar wie zich waagt aan een zwempartij, riskeert een GAS-boete. “Een tijdje geleden beslisten de kustburgemeesters om op 27 juni opnieuw redders op de stranden te plaatsen. Voordien lag er een voorstel op tafel om vanaf 15 juni met een beperkt aantal posten te starten, maar om het toerisme te spreiden werd beslist om wat later alle posten samen te openen”, zegt An Beun.

Wél genoeg redders

Ondertussen is er wel goed nieuws: de redders in opleiding zijn - nadat het werd uitgesteld door de coronamaatregelen - aan hun examens kunnen beginnen. Daardoor zullen er deze zomer zéker overal genoeg redders aanwezig zijn. “De reanimatie-examens zijn al achter de rug. De komende dagen staan de praktijkexamens in het zwembad op de planning”, aldus Beun. Binnenkort kunnen we dus allemaal opnieuw veilig richting zee, al mag zwemmen pas vanaf zaterdag.