Knokse sterrenchef lanceert eigen kookboek Mathias Mariën

14 januari 2020

11u16 0 Knokke-Heist Chef-kok Edwin Menue van sterrenrestaurant Cuines 33 in de Smedenstraat in Knokke-Heist heeft een kookboek gelanceerd.

Als je er eentje op de kop wil tikken, moet je er snel bij zijn want de eerste druk van 2.500 exemplaren is intussen bijna volledig uitverkocht. Edwin Menue werkte meer dan een jaar aan zijn 80-tal recepten in het kookboek, dat eveneens de naam Cuines 33 kreeg. Hij brengt er een mix van verfijnde cuisine uit Knokke-Heist, in combinatie met bijzondere invloeden die de chef tijdens zijn leven mocht ondervinden. Cuines 33 heeft één Michelinster en pronkt met een score van 17 op 20 in Gault&Millau.