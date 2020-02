Knokse Monopoly krijgt strakke, witte cover met bekende bezienswaardigheden Mathias Mariën

14 februari 2020

17u03 1 Knokke-Heist De makers van Monopoly Knokke-Heist hebben de doos van de nieuwe kustversie voorgesteld. Ze kozen voor een witte, strakke cover met daarop enkele bekende gebouwen van de kustgemeente.

De makers trachten de look en feel van het mondaine Knokke-Heist weer te geven in het spel. “Het is een stijlvol strak wit design geworden, een primeur voor Belgische stadsedities”, zeggen de initiatiefnemers. “De doos bevat, net zoals het spel, locaties uit deelgemeenten. Zo is het stadhuis van Knokke gerepresenteerd, maar ook het nieuwe Community House dat er zal komen in Heist.” Daarnaast laten de makers weten dat ze niet rond de recente opvallende gele redderspost konden. Ondertussen valt het gebouw niet meer weg te denken uit Knokke anno 2020. De Ooievaar van het Zwin maakt de doos compleet en zorgt voor een op en top Knokke-Heist Monopoly. Het spel komt in juni in de winkels terecht, maar kan nu al besteld worden via pre-order op www.monopolyknokkeheist.be. Naast de standaardversie van Monopoly Knokke-Heist zal er ook een limited edition verkrijgbaar zijn in de winkels van juni. Hoe die er zal uitzien en welke extra’s die gelimiteerde versie zal bevatten, is evenwel nog niet duidelijk.