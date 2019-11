Knokse meubelzaak krijgt label van ‘hofleverancier’ Mathias Mariën

20 november 2019

19u01 0 Knokke-Heist De Knokse meubelzaak Meubili is officieel benoemd tot hofleverancier. De zaakvoerders werken al sinds 2015 samen met het paleis, maar vroegen pas nu de erkenning aan. Een absolute eer, vinden ze.

Michel Van Weehaeghe leidt de zaak samen met zijn vrouw Lynn Debacker en vennoot John Devogelaere. Sinds 2001 is Meubili ongeveer tien keer zo groot geworden. De zaak staat vooral voor kwaliteit, duurzaamheid en service naar de klant. Hun motto? Klant is koning. Maar sinds 2015 is de koning dus ook een klant. Het bedrijf produceert zowel in het binnen- als buitenland. Er is een kwalitatief huismerk, maar daarnaast is Meubili importeur van een aantal high end meubelontwerpers. Over de smaak van koning Filip en koningin Mathilde kunnen de zaakvoerders niks kwijt, net zoals het bedrijf ook discreet is over alle klanten. Naar die klanten kan de zaak vanaf nu wel uitpakken met het label ‘hofleverancier’.