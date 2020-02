Knoks ziekenhuis ziet aantal sollicitanten verdubbelen dankzij campagne met ‘feestambulance' Mathias Mariën

22 februari 2020

06u41 0 Knokke-Heist Het AZ Zeno, met vestigingen in Knokke en Blankenberge, heeft de voorbije maand dubbel zoveel sollicitaties ontvangen in vergelijking met vorig jaar. De campagne met de AmbulanceAmbiance werpt zo duidelijk vruchten af. “Ondertussen hebben we op een maand tijd al negen medewerkers aangeworven. Dat is een enorm succes", zegt communicatieverantwoordelijke Julie De Waele.

Een omgebouwde ziekenwagen mét feestverlichting, aangepaste muziek én service aan huis: het concept van de AmbulanceAmbiance mag dan wel gek klinken voor een ziekenhuis, efficiënt is het wel. Wie dat wenst, kan door de blitse ziekenwagen thuis opgepikt worden, waarna op de terugrit naar het ziekenhuis al een klein feestje losbarst.

“Sinds de campagne loopt, zien we een forse stijging in het aantal sollicitaties”, bevestigt Julie De Waele. “We merken wel dat de meerderheid uiteindelijk toch kiest voor de klassieke manier van solliciteren. Voor ons even goed natuurlijk. De AmbulanceAmbiance trekt de aandacht, hoe de kandidaten solliciteren maakt ons niet uit.”

Negen extra medewerkers

Het AZ Zeno, met vestigingen in Knokke en Blankenberge, pakt niet zomaar uit met de campagne. Verpleegkundige is een knelpuntberoep. Daarbovenop is het in de regio rond Knokke-Heist extra moeilijk om medewerkers te vinden door zijn geïsoleerde en exclusieve ligging met grensgebied aan zee en Nederland.

Begin dit jaar stonden nog 20 vacatures open, waarvan het merendeel voor verpleegkundigen. Toch lijken ze nu een manier gevonden te hebben om de aandacht te trekken van potentiële werknemers. “Sinds de start van de campagne midden januari hebben we 162 sollicitaties, waarvan er op vandaag al 9 medewerkers werden aangeworven”, zegt Julie De Waele.

Het belangrijkste: vijf daarvan zijn verpleegkundigen. Dat aantal zal nog stijgen want het selectieproces van een aantal van deze kandidaten is momenteel nog lopende. “In dezelfde periode in 2019 telden we 84 sollicitaties. Een verdubbeling van het aantal sollicitanten, daar zijn we erg blij om”, aldus De Waele. De AmbulanceAmbiance zal in de toekomst ook worden ingezet op activiteiten van het ziekenhuis en zal de komende jaren voor heel wat extra sfeer zorgen.