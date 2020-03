Knoks ziekenhuis countert uitspraken burgemeester Lippens: “We zullen Nederlandse patiënten wél nog steeds behandelen” Mathias Mariën

19 maart 2020

13u03 0 Knokke-Heist Het AZ Zeno in Knokke-Heist is niet van plan om Nederlandse patiënten te weigeren als die zich aanbieden. Het ziekenhuis reageert daarmee op de uitspraken van burgemeester Leopold Lippens, die stelde dat Nederlanders niet meer welkom zijn in de gemeente en het ziekenhuis, omdat ze volgens hem te weinig doen om het coronavirus in te dijken. “Als ziekenhuis hebben we de belangrijke opdracht om iedereen, ook west-Zeeuws-Vlamingen, de best mogelijke zorg te geven”, meldt AZ Zeno.

Woensdagavond liet Lippens duidelijk verstaan dat hij de Nederlanders liever niet meer de grens ziet oversteken. “Blijkbaar vindt de Nederlandse regering het nog altijd niet nodig om horecazaken te sluiten en kan de bevolking er nog altijd volop feestjes bouwen. Zolang we hier in ons land in een gevaarlijke coronacrisis verkeren, zijn Nederlanders dan ook absoluut niet welkom in onze gemeente en zeker niet in ons ziekenhuis, waar alle mogelijke preventieve maatregelen zijn genomen om het virus buiten te houden, zodat we ons kunnen voorbereiden op het ergste”, stelde Lippens.

Bevallingen

Het AZ Zeno reageert nu officieel op de verklaringen van de burgemeester. “Net zoals iedereen stelt AZ Zeno alles in het werk om het coronavirus te bestrijden. Dagelijks worden maatregelen aangepast om het virus aan te pakken”, klinkt het. “Zo is er bezoekverbod, kunnen consultaties enkel indien hoogdringend en wordt er gewerkt met een triagesysteem voor de ingang van spoed om mogelijk besmette en niet-besmette patiënten te scheiden. Deze maatregelen gelden voor alle patiënten, dus ook voor de Nederlandse. Het kan niet de bedoeling zijn om patiënten te weren. Denk maar aan de vele mama’s die hier binnenkort bevallen. Het zou medisch onverantwoord zijn om hen na maandenlange controle en begeleiding in de steek te laten. Bevallen behoort nu eenmaal tot hoogdringende medische zorg. Ook voor de Nederlanders geldt de richtlijn dat de behandelend arts beslist over de dringendheid van een raadpleging.”

Juridisch en deontologisch verplicht

De ziekenhuisdirectie benadrukt wel dat ze de bezorgdheid van burgemeester Lippens deelt. “We delen zijn standpunt dat toerisme en niet-noodzakelijk verkeer totaal verboden moeten worden, maar als ziekenhuis hebben we de belangrijke opdracht om iedereen, ook west-Zeeuws-Vlamingen, de best mogelijke zorg te geven. Iets waar we niet alleen juridisch toe verplicht zijn, maar ook deontologisch”, zeggen ze.

Traditie

Het AZ Zeno heeft al meer dan 50 jaar een traditie om ook Nederlanders de best mogelijke zorg te geven. “Nu ongeveer 25 jaar geleden werden hiervoor met de grootste Nederlandse ziekteverzekeraars verschillende contracten afgesloten. De uitdaging waar onze maatschappij nu voor staat, brengt heel wat emoties en standpunten naar voor. Het spreekwoord ‘in nood kent men zijn vrienden’ indachtig willen wij dan ook onze zorg blijven aanbieden aan iedereen die daar in de ganse regio behoefte aan heeft”, besluit de ziekenhuisdirectie.