Knoks natuurpark kreeg zowel Jommeke, Suske en Wiske als Rode Ridder op bezoek: “Zelf verrast in hoeveel stripverhalen we voorkomen” Mathias Mariën

05 december 2019

13u20 0 Knokke-Heist In het Zwin Natuur Park in Knokke loopt nog tot 1 maart de nieuwe tentoonstelling ‘Het Zwin in de strip’. Het Zwin is een rijke bron van inspiratie, ook voor striptekenaars. Het natuurgebied komt dan ook meer dan eens aan bod in talrijke kleurrijke stripverhalen en –tekeningen. “Blijkt dat het Zwin in ongeveer 25 stripboeken een rol speelt. Ook voor ons was dat verrassend ”, zegt directrice Ina De Wasch.

In de tentoonstelling zijn een aantal fragmenten uit deze kleurrijke striptekeningen vol avontuur, humor en fantasie te bewonderen, uitvergroot op 25 grote panelen waarin enkele mooie plekjes van het Zwin in strips van vroeger en nu te zien zijn. De tentoonstelling is rond drie thema’s opgebouwd. In enkele gevallen wordt het natuurgebied louter gebruikt als figurant in het verhaal, in andere strips komt de historiek van het Zwin en de Zwinregio naar boven als onderdeel van de verhaallijn en in sommige strips staat het Zwin zelfs centraal in het verhaal. Dat is onder meer het geval in de strips van Willy Vandersteen ‘Sprookjesnacht aan zee’ en ‘De koperen knullen’ van Suske en Wiske en ‘Spoken in het Zwin’ van Robert en Bertrand. Ook in ‘Jari en het plan Z’ van Raymond Reding en ‘Karlekijn in Knokke-Heist’ van Hubert Lambert neemt het gebied een prominente plaats in. Ook ‘Jommeke’ passeerde er ooit in een album, net als de Rode Ridder.

Tijdsgeest

Bepaalde tekeningen zijn kleine kunstwerkjes die, tot in het detail, treffend het Zwin in beeld brengen. Dat moet de bezoeker aanzetten om zelf het Zwin en de Zwinstreek te gaan ontdekken. “Stripauteurs maken gretig gebruik van diverse elementen van het natuurgebied of van de ruimere Zwinregio om hun verhalen inhoud te geven. Soms geschiedkundig correct en gedocumenteerd, maar ook dikwijls met een fantasierijke invulling. Vaak geven de stripverhalen waarin het Zwin een rol speelt, een bepaalde tijdsgeest en sfeer weer. Ook de positie en de rol van historische figuren en gebeurtenissen krijgen een eigen interpretatie, waarbij feiten en fictie door elkaar worden gehaald”, klinkt het binnen het natuurpark. Tijdens de tentoonstellingsperiode zullen een aantal van deze strips te koop aangeboden worden in de Zwinshop. Kinderen en volwassenen kunnen zelf een tekening inkleuren of deelnemen aan een kruiswoordraadsel en zo kans maken op een mooie prijs.