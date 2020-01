Knoks museum schenkt unieke koloniale krant aan het Afrikamuseum in Tervuren Mathias Mariën

08 januari 2020

19u00 0 Knokke-Heist Museum Sincfala uit Knokke-Heist doet een bijzondere schenking uit zijn collectie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren: een speciaal nummer van “L’Essor du Congo” dat ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Kongo op 30 juni 1960 verscheen.

L’Essor du Congo was een koloniale krant voor de provincie Katanga dat in Elisabethville (Lubumbashi) gevestigd was. Ze had een agentschap in Jadotville (Likasi) en in Brussel. Het werd in 1928 opgericht door Jean Supulchre en was een van de eerste uitgeverijen in Afrika. Het blad verscheen tot in 1960. Wanneer Katanga zich op 11 juli 1960 afsplitste van Kongo, verscheen deze publicatie vanaf 1 januari 1961 als L’Essor du Katanga.

In deze uitgave van 30 juni 1960 wordt de geschiedenis van Kongo van de periode 1885-1960 beschreven. Men leest er ook verklaringen van onder andere Tshombe, Mwenda Munongo en Mbako Ditende. Veel artikels over grote bedrijven zoals Tabacongo, Ibm, Union minière Cofoca, Unilever tonen ons hoe moderne industrieën daar goed gevestigd waren. Ook de vele advertenties en het beeldmateriaal bewijzen dat Katanga in die periode in volle bloei was.