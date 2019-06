Knoks internaat verspreidt folders over grens om leerlingen te lokken, en daar is Sluis niet blij mee Mathias Mariën

05 juni 2019

15u25 0 Knokke-Heist Jack Werkman, de wethouder van de Zeeuwse gemeente Sluis, is tussenbeide gekomen nadat een internaat uit Knokke-Heist folders had verspreid over de grens met Nederland.

Het fenomeen dat Belgische scholen vlak bij de grens leerlingen ronselen bij de noorderburen is niet nieuw. In maart probeerde een schooltje uit Sint-Laureins nog hetzelfde met een advertentie in een Nederlands streekkrantje. In Sluis maken ze zich dan ook al langer zorgen over de ‘uittocht’ van hun schoolgaande jeugd. Deze keer verspreidde het Internaat MAKZ uit Knokke-Heist zo'n 900 folders over de grens. De Sluise wethouder is van plan om in dialoog te gaan met de school om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden. Verboden is het niet, maar in de Zeeuwse gemeente zien ze het liever niet gebeuren. Eerder sloten ze al een akkoord met het schooltje uit Sint-Laureins om niet meer te adverteren in Sluis.