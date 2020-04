Knoks bedrijf schenkt 900 boeketten Zeeuwse tulpen aan medewerkers AZ Zeno Mathias Mariën

03 april 2020

14u06 0 Knokke-Heist Het bedrijf Invest-Mobile heeft 900 boeketten tulpen geschonken aan de medewerkers van het AZ Zeno.

Invest Mobile is een innovatief bedrijf uit Knokke-Heist gespecialiseerd in de assemblage, verkoop en verhuur van elektrische golfkarren en elektrische shuttlebussen voor op de openbare weg . “Uit beschikbare informatie weten we hoeveel werk er wordt verzet door de medewerkers van AZ Zeno. Dit verdient een teken van waardering”, zegt de zaakvoerder. “De coronacrisis legt een zware druk op de negenhonderd medewerkers van AZ Zeno. Invest-Mobile wil hen een hart onder de riem steken. Wij willen hen een teken van waardering geven voor hun harde werk in deze moeilijke tijden. Vandaar de bloemen. Wat is er fleuriger in deze duistere tijden dan het bonte kleurenpallet van deze lentebloemen?"