Knoks bedrijf schenkt 10.000 tulpenboeketten aan Limburgs ziekenhuis Mathias Mariën

16 april 2020

17u00 0 Knokke-Heist Onder het motto ‘bloemen voor mensen die het keihard verdienen’ leverde Invest-Mobile uit Knokke-Heist donderdagochtend maar liefst 10.000 tulpenboeketten af aan het Sint-Trudo Ziekenhuis van Sint-Truiden. Daarmee is Invest-Mobile niet aan z’n proefstuk toe want vorige week leverde het eveneens tulpenboeketten af bij AZ Zeno in Knokke-Heist.

Invest-Mobile is een innovatief bedrijf uit Knokke-Heist dat gespecialiseerd is in de assemblage, verkoop en verhuur van elektrische citymobielen (golfkarren) en elektrische shuttlebussen voor op de openbare weg. Zaakvoerster Magdalena Suchora legt uit hoe ze in Sint-Truiden terecht kwamen met hun bloemenverrassing. “Ruim acht jaar geleden zijn we in Limburg gestart en onze samenwerking liep als een trein. Veel mensen uit Limburg zijn tijdens de zomer vaste klant bij ons in Knokke-Heist en ook voor de bloesemroutes worden onze elektrische karren en e-shuttlebussen voor op de openbare weg eveneens al verschillende jaren ingezet. We zagen de voorbije weken hoe hard het coronavirus in de regio inhakte en wilden maar al te graag iets terug doen. Want ofwel blijf je met de handen in de zij toekijken en klagen ofwel maak je van een negatief verhaal iets positiefs. We moeten er immers met z’n allen weer uit geraken. Dat positief verhaal mag ook verder gaan dan onze eigen achtertuin.”