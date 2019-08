Knokkenaar steunt Lippens in strijd tegen ‘decibeltoerist’: “We zijn blij als het 1 september is” BHT

02 augustus 2019

17u13 10 Knokke-Heist Welke toeristen wil Knokke-Heist wél nog? Nu burgemeester Leopold Lippens ook genoeg heeft van de ‘decibeltoeristen’, lijkt het alsof je stilaan aan een pak voorwaarden moet voldoen om nog te mogen komen. Maar de inwoners geven hun burgemeester grotendeels gelijk: “Wij zijn blij als het 1 september is.”

Na de frigoboxtoerist en de promilletoerist, moet nu ook de ‘decibeltoerist’ het ontgelden in Knokke-Heist. Dat kon u vrijdag al in deze krant lezen. Het gaat om jongeren, die het breed uithangen op het strand tijdens feestjes met deejays. Steeds meer strandbars spelen op die hype in, maar eigenlijk mag het niet. Burgemeester Leopold Lippens weert daarom de volledige maand augustus àlle dj’s van het strand nadat er de voorbije weken sprake was van overlast.

Preek

“En eigenlijk heeft de burgemeester gelijk”, zegt stranduitbater Daniël D’hooghe, die samen met zijn collega’s de preek van Lippens moest aanhoren tijdens een overleg op het stadhuis. “Hij was erg kwaad, ja. Het probleem doet zich al een tijdje voor. Het staat nochtans in ons lastenboek dat het niet mag, zonder toestemming van het gemeentebestuur. Mocht iedereen zich aan de reglementen houden, dan waren er geen problemen. We hebben stranden voor families en kinderen, maar ook voor jongeren. Muziek op de achtergrond mag, maar deejays mogen er geen muziek maken. De meeste stranduitbaters houden zich er wel aan.”

Het is altijd iets in Knokke. Ik doe al jaren zaken op het strand van Knokke. Wij ervaren de muziek van deejays niet als overdreven. Grote problemen zijn er niet. Een grote groep mensen is de dupe van een paar amokmakers Anonieme stranduitbater

Maar er zijn ook stranduitbaters die de burgemeester geen gelijk geven. Eén van hen, die niet met naam in de krant wil, overweegt na jaren op het strand zelfs de handdoek te gooien. “Het is altijd iets in Knokke”, zegt hij. “Ik doe al jaren zaken op het strand van Knokke. Wij ervaren de muziek van deejays niet als overdreven. Grote problemen zijn er niet. Een grote groep mensen is de dupe van een paar amokmakers.”

Eensgezindheid

Bij de gewone Knokkenaar heerst er toch voornamelijk eensgezindheid. Zij geven hun burgemeester gelijk. “Ik kan maar één iets zeggen”, klinkt het in een reactie op hln.be: “Ik zal blij zijn als het 1 september is. En ik ben nochtans een leerkracht in deze gemeente.” Of nog: “Knokke is de properste stad aan de kust en onze burgemeester wil dat zo houden. Groot gelijk. Hij beseft maar al te goed dat hij anders een verkeerd soort volk naar zijn kuststad zal aantrekken en wegglijden in verloederde, walgelijke Ibiza-rotzooi. Dat de party-zuipers maar naar dat eiland trekken. Dan hebben wij de luxueuze rust en kwaliteit zoals het hoort aan de kust.”

‘Dikkenekken’

Stranduitbater Daniël D’hooghe begrijpt die reacties. “We moeten de ‘dikkenekken’ niet uithangen, maar we hebben als gemeente toch een stijl. Als de strandfeestjes voor een negatieve sfeer zorgen, moeten we ze bannen.” Wie de ‘decibeltoerist’ is, is volgens de stranduitbaters moeilijk uit te leggen. “Het zijn jongeren, die vaak al wat gedronken hebben, en hier over de schreef gaan. Ze maken amok of doen alsof het strand van hen is”, klinkt het.