Knokke tevreden en niet tevreden na loting 32ste finales beker, voor Blankenberge wordt droom werkelijkheid Steve Dinneweth

21 september 2020

23u04 2 Knokke-Heist Kustploegen Knokke FC en SC Blankenberge kennen hun tegenstander voor de vijfde ronde van de beker van België. Eerstenationaler Knokke ontvangt op zondag 11 oktober om 16 uur eersteklasser OH Leuven. Blankenberge maakt de verplaatsing naar traditieclub FC Seraing uit 1B.

Royal Knokke Football Club plaatste zich moeiteloos voor de 1/32ste finales na een 0-4-zege op bezoek bij derdenationaler Crossing Schaerbeek A. Het team van trainer Yves Van Borm mag zich nu opmaken voor een duel met eersteklasser OH Leuven, dat als verliezend promotiefinalist van vorig seizoen in 1B een ronde eerder in actie moet komen. “Tevreden en niet tevreden”, aldus sportief manager Kristof Arys in eerste reactie. “Leuven is zonder enige twijfel een club met een zekere uitstraling. Het is uiteraard een mooie affiche, maar sportief gezien hadden we misschien beter eerst een andere tegenstander kunnen treffen. Ons doel was altijd al de pot halen met de eersteklassers in de zesde ronde. Het is en blijft natuurlijk bekervoetbal en dan zijn er altijd wel wat verrassingen. Ze moeten straks op ons kunstgras voetballen en ik weet niet in hoeverre dit in hun nadeel zal spelen. We blijven hoe dan ook nederig en zullen hard blijven werken. Wie weet, kunnen we toch voor een stunt zorgen.”

Blankenberge op bezoek bij FC Seraing

Eersteprovincialer Sporting Club Blankenberge kegelde zowel Ronse als Racing Club Gent, beiden tweedenationalers, uit de beker en staat straks tegenover FC Seraing (1B). “Een onvervalste traditieclub, waar Emilio Ferrera aan het roer staat”, weet sportief verantwoordelijke Alain Brusselle. “Dit is een unicum in de geschiedenis van onze club. Ik zou niet zeggen dat het een droom is die werkelijkheid wordt, maar het scheelt toch niet veel. Onze ploeg heeft de afgelopen weken knalprestaties afgeleverd en we mogen zeggen dat we die kwalificatie zeker niet gestolen hebben. We kregen zondag ook heel wat felicitaties van zowel de vele supporters als de tegenstander. Hopelijk krijgen we op bezoek bij Seraing ook veel volk te zien in de tribunes en wie weet kunnen we nog eens stunten. In voetbal heb je altijd kans, ook als kleine club van de kust.”