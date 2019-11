Knokke maakt zich op voor opening kerstmarkt, inclusief échte ijspiste Mathias Mariën

25 november 2019

12u43 0 Knokke-Heist Op het Alfred Verweeplein in Knokke wordt alles in gereedheid gebracht voor de opening van de kerstmarkt vrijdag.

Opvallend is dat er in de kustgemeente nog steeds wordt gekozen voor een échte ijspiste, waar in heel wat steden en gemeenten wordt gekozen voor kunststof. Het hele gebeuren - inclusief kerstkraampjes - is traditioneel overdekt zodat bezoekers ook bij minder goed weer kunnen genieten van de sfeer. De kerstmarkt in Knokke, in de schaduw van het gemeentehuis, loopt van 29 november tot 5 januari. Op de openingsavond zorgen de Romeo’s voor de ambiance.