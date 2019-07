Knokke maakt zich nú al op voor tiende editie Zoute Grand Prix: shopping village extra trekpleister Mathias Mariën

15 juli 2019

13u42 0 Knokke-Heist De tiende editie van de ZOUTE GRAND PRIX in Knokke komt eraan en zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 oktober laat het prestigieuze oldtimerevent bezoekers meer dan ooit dromen van tijdloze auto’s met een bijzonder verhaal en komen piloten uit heel Europa hun passie beleven in het unieke decor van Het Zoute.

“Het programma bestaat uit vijf topevenementen op 4 dagen”, laat de organisatie weten. Eerst en vooral is er de ZOUTE TOP MARQUES: een openluchttentoonstelling van 15 premium automerken. Verder is de ZOUTE RALLY by Stow - een oldtimerrally voor 225 klassieke wagens - een vaste waarde. Net zoals de ZOUTE SALE by Bonhams, een veiling van meer dan 50 exclusieve droomwagens. Voor de liefhebbers van iets modernere wagens is er de ZOUTE GT TOUR by EY, een tour van 200 uitzonderlijke GT wagens (jonger dan 20 jaar). Tot slot is er uiteraard de ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Degroof Petercam, een elegantieconcours van internationale klasse met een 70-tal zeldzame wagens .

Shopping village

Voor de tiende editie pakt de organisatie ook uit met enkele nieuwigheden. Op het Albertplein wordt een grote Shopping Village gebouwd waar iedereen ZOUTE GRAND PRIX® exclusives kan kopen van premium partners zoals River Woods, Bburago, Ginsonline en Swissvax. Maar dat is niet alles. Naar aanleiding van de verjaardagseditie van de ZOUTE GRAND PRIX brengt modelautofabrikant Bburago een speciaal schaalmodel uit. Iedereen die zo’n collectable koopt, neemt automatisch deel aan een wedstrijd waarbij de winnaar 1 jaar lang in een Bugatti mag rondrijden. Met deze stunt vat Bburago perfect de spirit van de ZOUTE GRAND PRIX: mensen doen dromen van tijdloze auto’s en hen een unieke belevenis bezorgen.