Knokke krijgt ‘nieuwe inkom’ dankzij bouwproject met 43 appartementen in tijdloze architectuur Mathias Mariën

22 oktober 2019

12u50 16 Knokke-Heist Projectontwikkelaar DHR Projects zal op het Pastoor Opdedrinckplein, gelegen bij het binnenrijden van Knokke tussen de Paul Parmentierlaan en de Koningslaan, een residentieel project realiseren bestaande uit 43 appartementen, een gelijkvloerse handelsruimte en ondergrondse parkeergelegenheid.

De handelsruimte wordt eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist, die deze zal uitbaten in het kader van zijn programma voor Buurtgerichte Investeringsacties (BUGIA). De voorbereidende werken voor dit project starten op maandag 4 november met het rooien van de bomen. De eigenlijke bouwwerken zullen pas in januari 2020 aanvangen. Met dit project wil AGSO Knokke-Heist de inkom van Knokke opladen met een tijdloze architectuur. Residentie Crown is ideaal gelegen met een open zicht én vlakbij alle faciliteiten.