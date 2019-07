Knokke-Heist zet zich hele jaar door in voor sporters met een beperking Mathias Mariën

04 juli 2019

09u14 2 Knokke-Heist Aan Surfers Paradise in Knokke hebben 36 enthousiaste sporters met een beperking deelgenomen aan de jaarlijkse G-sportdag. Ze werden getrakteerd op gratis golfsurflessen onder leiding van ervaren instructeurs. De lessen werden ingedeeld volgens eigen kunnen en mogelijkheden zodat iedereen ten volle kon genieten. De gemeente Knokke-Heist benadrukt dat er in de badplaats heel wat aandacht wordt besteedt aan de G-sporters.

Zo organiseert het gemeentebestuur doorheen het jaar diverse evenementen voor sporters met een beperking. Wekelijks op maandag en donderdag voorziet de gemeente sportlessen met lesgever voor zowel het dagcentrum Het Baken als het Boothuis. Om de 2 weken hebben deze instellingen ook de gelegenheid om deel te nemen aan zwemlessen in Sportoase Duinenwater.

Op de Iron Kid en Finishers Triatlon nemen traditiegetrouw een 10-tal G-sporters deel, dit in individueel verband of in trio. De sportdienst zorgt daarbij voor gepaste begeleiding en ondersteuning. Ook op de loopwedstrijden van 1 mei, de Zwintriathlon en Halve Triatlon kunnen G-sporters steevast rekenen op maximale ondersteuning en begeleiding vanuit de organisatie. Als er G-sporters aan andere gemeentelijke sportevenementen willen deelnemen is de sportdienst altijd bereid om binnen een bepaald concept ervoor te zorgen dat ook mindervaliden een fantastische sportieve ervaring kunnen beleven.

Plaatselijke sportclubs kunnen ook advies inwinnen bij de sportdienst om hun reguliere werking uit te breiden zodat G-sporters zich maximaal thuis voelen bij de beoefening van hun lievelingssport.

Verder is er de jaarlijkse G-sportdag in samenwerking met 5 regionale centra voor mensen met een beperking. Hierbij biedt de gemeente 4 verschillende sportsessies aan op maat voor iedereen. Op de jaarlijkse scholenveldloop organiseert de sportdienst ten slotte een speciale actie waarbij G-sporters een uur komen lopen en zoveel mogelijk rondjes samen afleggen. Ook hier gebeurt dit in nauwe samenwerking met verschillende gespecialiseerde centra.