Knokke-Heist zet smakelijke troeven in de verf tijdens gastronomische belevingsweek GOESTE Mathias Mariën

11 augustus 2020

12u39 2 Knokke-Heist Knokke-Heist zet in de laatste week van augustus haar smakelijke troeven extra in de verf met GOESTE. Deze gastronomische belevingsweek is de perfecte aangelegenheid om het culinair aanbod in Knokke-Heist te (her)ontdekken. De gemeente neemt het initiatief om de lokale horeca een duwtje in de rug te geven in deze moeilijke tijden.

Tussen 21 en 30 augustus leggen de deelnemende restaurants je royaal in de watten. Ieder restaurant biedt een speciaal belevingsmenu én leuke extraatjes binnen één of meerdere thema’s, al dan niet in de vorm van takeaway. Denk maar aan een glaasje bubbels, een persoonlijke kennismaking met de chef of een exclusieve kijk achter de schermen. Intussen luister je naar livemuziek of naar een deskundig woordje uitleg van de sommelier tijdens je bezoek.

Alle activiteiten binnen de belevingsweek worden uiteraard met de nodige coronamaatregelen georganiseerd. Ontdek alle deelnemende restaurants via https://www.myknokke-heist.be/nl/goeste.