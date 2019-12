Knokke-Heist wil kunstwerk Panamarenko herstellen Mathias Mariën

Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist bekijkt de mogelijkheid om 'Wuivende Krabben' - het laatste kunstwerk van Panamarenko - te herstellen. Het is het grootste kunstwerk dat de kunstenaar, die zondag overleed, ooit heeft gemaakt. Het bleek uiteindelijk niet bestand tegen het weer aan de kust.

Het kunstwerk dreef op het Zegemeer en bestond uit drie metalen bollen waaruit water spoot. Op de bollen zaten krabben met de scharen omhoog. Al snel bleek echter dat de gure weersomstandigheden het kunstwerk beschadigden. Om erger te voorkomen, liet de gemeente het weghalen. Ondertussen ligt het al jaren in een loods van de gemeente. Nu is echter een studiebureau aangesteld om te bekijken hoe het kunstwerk duurzaam kan hersteld worden zodat de krabben op termijn hun plaats opnieuw kunnen innemen. “Wanneer het kunstwerk eventueel kan terugkeren, is moeilijk te zeggen. Het dossier is lopende en moet daarna nog voorgelegd worden aan het college ter goedkeuring”, zegt schepen van Cultuur Annie Vandenbussche. Het gaat om het grootste kunstwerk ooit van Panamarenko. De gemeente benadrukt dat het dossier en de studie los staat van het plotse overlijden van de kunstenaar. “We waren al langer bezig met de studie, die ondertussen zo goed als afgerond is."