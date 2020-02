Knokke-Heist wil einde maken aan bekende immoborden: “Visuele vervuiling én gevoel alsof gemeente in uitverkoop staat” Mathias Mariën

27 februari 2020

05u17 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil een einde maken aan de wildgroei van de bekende immoborden in het straatbeeld. Harde maatregelen worden er voorlopig evenwel niet genomen. De immokantoren krijgen een brief toegestuurd, waarin wordt gevraagd hun gezond verstand te gebruiken. “Op sommige momenten lijkt het alsof de helft van Knokke-Heist te koop staat. Dat is nefast voor ons imago en is storend voor het straatbeeld”, zegt bevoegd schepen Annie Vandenbussche (GBL).

Iedereen kent ze wel, de typische ‘V-borden’ met het opschrift ‘Te koop’ of ‘Te huur’. Ook in Knokke-Heist zijn ze massaal aanwezig. Net iets té massaal, vindt het gemeentebestuur. De immoborden zijn al enkele jaren een doorn in hun oog, maar juridisch blijkt het moeilijk om een echt verbod op te leggen. Toch wil de mondaine badplaats de ‘visuele’ vervuiling tegengaan. Daarom zal het schepencollege de immokantoren aanschrijven met de vraag het gebruik van de borden te beperken. Sensibiliseren in plaats van bestraffen, dus.

“Je kan nu eenmaal niet ontkennen dat een overvloed aan verkoopborden onze gemeente minder aantrekkelijk maakt”, zegt bevoegd schepen Annie Vandenbussche. Knokke-Heist is niet de eerste badplaats die komaf wil maken met de borden. In Oostende voerden ze eerder al – met succes – een gelijkaardig systeem in na langdurig overleg met de sector.

Op sommige momenten lijkt het alsof Knokke-Heist in uitverkoop staat ... Dat klopt uiteraard niet. Zo’n bord levert misschien persoonlijke publiciteit op, maar het is nefast voor het uitzicht van de gemeente Schepen Annie Vandenbussche

Slecht voor imago

De borden zijn volgens het gemeentebestuur niet alleen visueel onaantrekkelijk, het roept ook een verkeerd gevoel op bij passanten. “Op sommige momenten lijkt het alsof Knokke-Heist in uitverkoop staat. Dat klopt uiteraard niet. Zo’n bord levert misschien persoonlijke publiciteit op, maar het is nefast voor het uitzicht van de gemeente, de sector en de lokale economie”, duidt Vandenbussche. De gemeente is overtuigd dat de sensibiliseringsactie op korte termijn zijn vruchten zal afwerpen. Daarom worden ook geen GAS-boetes ingevoerd. “We rekenen op de medewerking van de makelaars. Het is in ieders belang dat het positief imago van Knokke-Heist in stand wordt gehouden. Onze vraag aan de kantoren is dan ook: werk alstublieft mee aan dat positief beeld.”

Online adverteren

Wie door de straten van Knokke-Heist rijdt, kan effectief niet ontkomen aan de talloze borden die aan gebouwen hangen. Nog opvallender is dat er per gebouw of huis vaak meerdere V-borden worden geplaatst. “Eenmaal ze verkocht of verhuurd raken, blijven diezelfde borden dan nog eens weken of zelfs maanden staan met een sticker ‘verhuurd’ of ‘verkocht’. Dat willen we liever niet meer”, zegt Annie Vandenbussche. “Zeker in tijdens van online adverteren lijkt dat echt overbodig geworden. Om de wildgroei aan borden te stoppen, vragen we de makelaarskantoren om creatief te zijn en mee na te denken over alternatieven. Wie toch nog een bord wil uithangen, vragen we dat te beperken tot één stuk of bij voorkeur een affiche achter het venster te gebruiken." Het schepencollege is van plan de situatie na de zomer te evalueren. Verandert er tegen die tijd niks, is de kans reëel dat er alsnog maatregelen in het leven worden geroepen.